Туристка попала в аварию в Таиланде и осталась с лицом из металла после операций

DM: Туристка из США попала в аварию в Таиланде и едва не лишилась глаза

Туристка из США попала в аварию на мопеде в Таиланде, получила травмы и осталась с лицом из металла после операций. Об этом сообщает таблоид Daily Mail (DM).

По данным издания, в марте 24-летняя Сьерра Фэрхерст из Массачусетса отправилась с друзьями в путешествие мечты в азиатскую страну. Там туристы отлично проводили время: смотрели на слонов, катались на зиплайне и посещали экскурсии.

В один из дней отпуска американка попала в ДТП на арендованном скутере и очнулась в небольшой больнице с тяжелыми травмами лица. Фэрхерст рассказала, что она едва не лишилась глаза. Кроме того, у нее были сломаны скулы и нос и выбиты зубы.

Девушка перенесла несколько операций в больнице столицы Таиланда Бангкока и 27 марта вернулась в США. Там она посетила челюстно-лицевого хирурга, а также запланировала встречи со своим лечащим врачом, неврологом, пластическим хирургом-офтальмологом, ортопедом и стоматологом-косметологом.

«Сейчас я разговариваю с шепелявостью, и люди часто просят меня повторить сказанное несколько раз», — призналась Фэрхерст.

Мать американки рада, что ее дочь наконец вернулась домой, и готова поддержать ее на долгом пути к выздоровлению.

«Я знаю, что она очень стесняется шрамов на лице и отсутствующих зубов, но она осталась жива, ее мозг заживает и нормально функционирует, и она по-прежнему прекрасна», — рассказала мать пострадавшей в аварии девушки.

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