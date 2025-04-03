Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:11, 3 апреля 2025Путешествия

Туристка попала в аварию в Таиланде и осталась с лицом из металла после операций

DM: Туристка из США попала в аварию в Таиланде и едва не лишилась глаза
Алина Черненко

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom  

Туристка из США попала в аварию на мопеде в Таиланде, получила травмы и осталась с лицом из металла после операций. Об этом сообщает таблоид Daily Mail (DM).

По данным издания, в марте 24-летняя Сьерра Фэрхерст из Массачусетса отправилась с друзьями в путешествие мечты в азиатскую страну. Там туристы отлично проводили время: смотрели на слонов, катались на зиплайне и посещали экскурсии.

Материалы по теме:
«Им лишь бы зашить» Россияне массово летят в Таиланд рожать детей и делать пластику. Как это устроено и сколько стоит?
«Им лишь бы зашить»Россияне массово летят в Таиланд рожать детей и делать пластику. Как это устроено и сколько стоит?
3 августа 2023
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024

В один из дней отпуска американка попала в ДТП на арендованном скутере и очнулась в небольшой больнице с тяжелыми травмами лица. Фэрхерст рассказала, что она едва не лишилась глаза. Кроме того, у нее были сломаны скулы и нос и выбиты зубы.

Девушка перенесла несколько операций в больнице столицы Таиланда Бангкока и 27 марта вернулась в США. Там она посетила челюстно-лицевого хирурга, а также запланировала встречи со своим лечащим врачом, неврологом, пластическим хирургом-офтальмологом, ортопедом и стоматологом-косметологом.

«Сейчас я разговариваю с шепелявостью, и люди часто просят меня повторить сказанное несколько раз», — призналась Фэрхерст.

Мать американки рада, что ее дочь наконец вернулась домой, и готова поддержать ее на долгом пути к выздоровлению.

«Я знаю, что она очень стесняется шрамов на лице и отсутствующих зубов, но она осталась жива, ее мозг заживает и нормально функционирует, и она по-прежнему прекрасна», — рассказала мать пострадавшей в аварии девушки.

Ранее на тайском Пхукете россиянина на мотоцикле разорвало на части в результате жесткого ДТП. Мужчина не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил компромисс по территориям с Россией

    В «Дикси» отказались возвращать жительнице Подмосковья деньги за рыбу с червями

    Драгоценные металлы резко подешевели

    Стало известно о данном бойцам ВСУ в Курской области запрете

    Сразу три украинских БПЛА уничтожили над российскими регионами

    В России очень деловая и везде опаздывающая лиса попала в фотоловушку

    Американский сенатор рассказал о чувствах Трампа к Путину

    Решение Трампа не вводить пошлины против России объяснили

    Louis Vuitton выпустил к Пасхе съедобную сумку в виде яйца

    Туристка попала в аварию в Таиланде и осталась с лицом из металла после операций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше