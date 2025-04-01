Россиянина разорвало на части в результате жесткого ДТП в Таиланде

Shot: Россиянина на мотоцикле разорвало на части в результате ДТП на Пхукете

Россиянина на мотоцикле разорвало на части в результате жесткого ДТП на тайском Пхукете. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что мужчина не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб. Его останки разбросало на 60 метров.

Предварительно, мотоцикл был взят в аренду. Местные жители сообщили, что на этом участке дороги примерно в то же время произошли еще две аварии.

Ранее автобус, перевозивший десятки российских туристов, попал в ДТП на курорте Пхукет в Таиланде. Авария произошла во время трансфера из аэропорта в районе между пляжами Камала и Патонг.

