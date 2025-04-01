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10:02, 1 апреля 2025Путешествия

Россиянина разорвало на части в результате жесткого ДТП в Таиланде

Shot: Россиянина на мотоцикле разорвало на части в результате ДТП на Пхукете
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россиянина на мотоцикле разорвало на части в результате жесткого ДТП на тайском Пхукете. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что мужчина не справился с управлением и на большой скорости врезался в столб. Его останки разбросало на 60 метров.

Предварительно, мотоцикл был взят в аренду. Местные жители сообщили, что на этом участке дороги примерно в то же время произошли еще две аварии.

Ранее автобус, перевозивший десятки российских туристов, попал в ДТП на курорте Пхукет в Таиланде. Авария произошла во время трансфера из аэропорта в районе между пляжами Камала и Патонг.

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