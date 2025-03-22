Автобус с десятками российских туристов перевернулся в Таиланде и попал на видео

Четверо российских туристов пострадали в ДТП с автобусом на Пхукете

Автобус, перевозивший десятки российских туристов, попал в ДТП на курорте Пхукет в Таиланде. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в этом городе Егор Иванов.

Авария произошла во время трансфера из аэропорта в районе между пляжами Камала и Патонг. Автобус, на борту которого было 35 россиян (по данным АТОР — 33 человека), на слишком большой скорости вошел в поворот и перевернулся.

На видео с места происшествия показано, что очевидцы помогали пассажирам выбираться из транспортного средства. Отмечается, что в ДТП пострадали четыре человека. Их доставили в больницы с легкими травмами и уже выписали.

По информации туроператора Anex, туристов и их багаж уже развозят по отелям. «Одну гостью планируют перевезти в другую больницу для проведения операции в связи с переломом», — добавили в компании.