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17:20, 22 марта 2025Путешествия

Автобус с десятками российских туристов перевернулся в Таиланде и попал на видео

Четверо российских туристов пострадали в ДТП с автобусом на Пхукете
Мария Борисова
Мария Борисова

Автобус, перевозивший десятки российских туристов, попал в ДТП на курорте Пхукет в Таиланде. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в этом городе Егор Иванов.

Авария произошла во время трансфера из аэропорта в районе между пляжами Камала и Патонг. Автобус, на борту которого было 35 россиян (по данным АТОР — 33 человека), на слишком большой скорости вошел в поворот и перевернулся.

На видео с места происшествия показано, что очевидцы помогали пассажирам выбираться из транспортного средства. Отмечается, что в ДТП пострадали четыре человека. Их доставили в больницы с легкими травмами и уже выписали.

По информации туроператора Anex, туристов и их багаж уже развозят по отелям. «Одну гостью планируют перевезти в другую больницу для проведения операции в связи с переломом», — добавили в компании.

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