Турист пересадил волосы в Турции и не выжил

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Sahan Nuhoglu / Shutterstock / Fotodom  

Турист из Великобритании пересадил волосы в Турции, пролечил зубы и не выжил. Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла 11 ноября. 36-летний британец прилетел в Стамбул неделей ранее, чтобы пройти процедуру по пересадке волос, а на следующий день — посетить стоматолога.

Сообщается, что после медицинских вмешательств он вернулся в свой номер в районе Шишли и упал без сознания. Его отвезли на скорой в местную больницу, где вскоре врачи объявили, что туриста не удалось спасти. После этого его тело доставили в Институт судебной медицины для вскрытия, но информация о причине смерти пока не обнародована, проводится расследование.

В начале августа после процедуры не выжил другой британский турист. Ему провели косметическую процедуру в частной клинике, однако вскоре после нее он почувствовал себя плохо. Путешественника доставили в ближайшую больницу, но врачи не смогли помочь мужчине.

