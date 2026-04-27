17:30, 27 апреля 2026

Туристка отдала почти два миллиона рублей стоматологу в Турции и лишилась зубов

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: LariBat / Shutterstock / Fotodom

Туристка из Великобритании отдала почти два миллиона рублей стоматологу в Турции и лишилась зубов. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, 38-летняя Джеки Линн пострадала после стоматологической операции еще в 2025 году, однако подробностями поделилась недавно. Мать-одиночка в марте прошлого года решила подлечить в турецкой стоматологии крошащиеся зубы и заплатила за их реставрацию 3000 фунтов стерлингов (304 тысячи рублей). Через несколько месяцев ей пришлось снова обратиться в ту же клинику, однако врач решил вылечить ей не три корневых канала, а 15.

Материалы по теме:
«Вернулись домой, и зубы выпали» Россияне массово едут в Турцию поправлять здоровье и внешность. Во что им это обходится?
«Вернулись домой, и зубы выпали»Россияне массово едут в Турцию поправлять здоровье и внешность. Во что им это обходится?
15 июля 2023
«Им лишь бы зашить» Россияне массово летят в Таиланд рожать детей и делать пластику. Как это устроено и сколько стоит?
«Им лишь бы зашить»Россияне массово летят в Таиланд рожать детей и делать пластику. Как это устроено и сколько стоит?
3 августа 2023

После этого у Линн началась инфекция крови, глаз почернел, а лицо распухло. Медики сообщили пострадавшей, что теперь ей придется удалить все зубы, а операция и установка протезов обойдется в 18 тысяч фунтов стерлингов (1,8 миллиона рублей). «Я думала: что, черт возьми, я наделала?» — отметила путешественница.

В итоге женщине установили 12 имплантов. На данный момент полость рта у пациентки еще не зажила, ей приходится есть только мягкую пищу в виде картофельного пюре и йогуртов, она похудела на шесть килограммов. Линн призвала других туристов внимательно читать отзывы о медучреждениях за границей. Постоянные протезы зубов британка планирует поставить в августе 2026 года.

Ранее впавшая в кому в Таиланде после удаления зуба российская туристка не выжила. Женщина давно копила на свое первое путешествие и поехала в Азию с сестрой.

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Двигатель самолета с двумя сотнями пассажиров загорелся во время разгона

    PlayStation 5 подорожали по всему миру

    Стало известно о смерти профессора ВШЭ в туалете фитнес-клуба в Москве

    Книги Роя и Мураками получат маркировку в России

    Женщина бросила динамит в спящего бойфренда и лишила его руки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Галкин растратил миллиарды «Роснано»

    Путин присвоил 14-й армии ВВС и ПВО почетное наименование «гвардейская»

    При покупке машины мужчина потерял десятки тысяч долларов

    Все новости
