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16:45, 7 июня 2026Путешествия

Названа дата принятия решения по открытию всех пляжей Анапы

Чернышенко: Решение об открытии всех пляжей Анапы может быть принято 15 июня
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Володина Ольга / Фотобанк Лори

Решение об открытии всех пляжей Анапы для посещения может быть принято 15 июня. Дату назвал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову на ПМЭФ вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Наши туристы традиционно едут на курорты Черного моря, Каспийского, Азовского. И, конечно, мы все ждем, что 15 числа уже окончательно будет принято решение по открытию оставшихся пляжей в Анапе, которые сейчас уже подготавливаются», — сообщил Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что для удобства туристов необходимо открыть аэропорты Краснодара и Геленджика — это существенно облегчит перемещение россиян на юг страны ради отдыха. В РЖД также подготовили более 130 туристических поездов по направлениям повышенного спроса, подчеркнул политик.

Ранее Чернышенко отметил, что песок в Анапе чище, чем на Лазурном Берегу Франции. Купальный сезон на курорте продлится до 30 сентября.

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