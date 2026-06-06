Песок на пляжах Анапы сравнили с побережьем Лазурного Берега Франции

Чернышенко: Песок на пляжах Анапы чище, чем на Лазурном побережье Франции

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2026 дал комментарий по поводу качества песка на пляжах Анапы и Лазурного Берега Франции. По словам заместителя председателя правительства, результат сравнения не в пользу последнего. Об этом сообщает ТАСС.

«Там песок чище, я думаю, чем на Лазурном побережье», — сказал Чернышенко, отвечая на вопрос гендиректора агентства Андрея Кондрашова о состоянии пляжей в указанном российском городе.

В конце 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Часть указанных объемов выбросило на побережье в районе Анапы и ее пригородов.

1 июня местные власти впервые открыли часть пляжей, выведенных из опасной зоны. По словам главы муниципального образования города-курорта Светланы Масловой, речь идет о 4,5 километра песчаных пляжей — 1 километре в Витязево и 3,5 километра от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк».

Также открыты все галечные пляжи, а купание на остальных будет разрешаться по мере их отсыпки чистым песком. По некоторым данным, это может произойти уже в июле.