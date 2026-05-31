В Анапе после разлива мазута впервые откроют часть песчаных пляжей

Мэр Маслова: 1 июня в Анапе после разлива мазута откроют часть песчаных пляжей

1 июня в Анапе после разлива мазута впервые откроют часть пляжей, которые выведены из опасной зоны. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципального образования города-курорта Светлана Маслова.

По ее словам, речь идет о 4,5 километра песчаных пляжей — 1 километре в Витязево и 3,5 километра от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк». Также открыты все галечные пляжи.

Маслова добавила, что купание на остальных пляжах будет разрешаться по мере их отсыпки чистым песком и исключения из опасной зоны.

В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возможность пляжного отдыха в Анапе летом будет.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута, часть которых выбросило на побережье в районе Анапы и ее пригородов.