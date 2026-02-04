Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:43, 4 февраля 2026Путешествия

Роспотребнадзор оценил возможность пляжного отдыха в Анапе летом

В Роспотребнадзоре заявили, что возможность пляжного отдыха в Анапе летом будет
Алина Черненко

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность пляжного отдыха в Анапе летом. Ее комментарий приводит «Интерфакс».

По словам спикера, пока пляжи Анапы и курортов Темрюкского района Краснодарского края не готовы к открытию из-за высокого содержания нефтепродуктов в песке. Однако время до старта курортного сезона еще есть, и возможность пляжного отдыха там будет, заявила Попова.

Материалы по теме:
«Этого явно недостаточно». Путину не понравилось, как власти спасают Черное море от разлива мазута
«Этого явно недостаточно». Путину не понравилось, как власти спасают Черное море от разлива мазута
9 января 2025
В Анапе нельзя купаться в море из-за разлива мазута, но россияне все равно туда едут. Зачем?
В Анапе нельзя купаться в море из-за разлива мазута, но россияне все равно туда едут.Зачем?
15 июня 2025

Обследование воды, песка и гальки, которое провели в 2025 году, показало, что на всей территории Крыма и пляжах черноморского побережья до границы с Абхазией, за исключением загрязненной зоны, нет превышения вредных веществ, добавила глава ведомства.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Часть его выбросило на побережье в районе Анапы и его пригородов.

В мае 2025 года пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края признали непригодными для купания. Территорию черноморского побережья специалисты оставили как «зону особого контроля и мониторинга».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Минобороны отчиталось о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Российские войска взяли под контроль Староукраинку

    В Кремле прояснили ситуацию с закупками российской нефти Индией

    В России назвали сроки производства SJ-100 в Индии

    Импорт новых автомобилей в Россию резко упал

    Известный российский юморист ответил на сравнение с Ургантом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok