Роспотребнадзор оценил возможность пляжного отдыха в Анапе летом

В Роспотребнадзоре заявили, что возможность пляжного отдыха в Анапе летом будет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность пляжного отдыха в Анапе летом. Ее комментарий приводит «Интерфакс».

По словам спикера, пока пляжи Анапы и курортов Темрюкского района Краснодарского края не готовы к открытию из-за высокого содержания нефтепродуктов в песке. Однако время до старта курортного сезона еще есть, и возможность пляжного отдыха там будет, заявила Попова.

Обследование воды, песка и гальки, которое провели в 2025 году, показало, что на всей территории Крыма и пляжах черноморского побережья до границы с Абхазией, за исключением загрязненной зоны, нет превышения вредных веществ, добавила глава ведомства.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Часть его выбросило на побережье в районе Анапы и его пригородов.

В мае 2025 года пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края признали непригодными для купания. Территорию черноморского побережья специалисты оставили как «зону особого контроля и мониторинга».

