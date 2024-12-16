При крушении танкеров в Керченском проливе утекло топливо

Кабмин: при крушении танкеров в Керченском проливе топливо утекло частично

Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что при крушении танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе частично утекло топливо. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Савельев сообщил главе кабмина Михаилу Мишустину о том, как идет аварийно-спасательная операция в Керченском проливе. «В результате крушения танкеров в море вылился мазут, который дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Предположительно утечка нефтепродуктов произошла частично. Планируется облет района крушения танкеров на вертолете», — доложил зампред правительства.

По словам вице-премьера, в район крушения прибыло аварийно-спасательное судно «Спасатель Ильин» Росморречфлота Минтранса России. В данный момент специалисты заканчивают подготовительные работы по уборке вылившегося мазута. Помимо этого, производится постоянный мониторинг береговой черты от мыса Панагия до Крымского моста на случай возможного выхода нефтепродуктов, чтобы оперативно ликвидировать разлив. После того, как погода наладится, водолазы займутся обследованием судов.

Уточняется также, что силы и средства МЧС Краснодарского края привели в полную готовность. Для оценки экологических последствий ЧП прибыли глава Минприроды Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Ранее в этот же день стало известно, что Росрыболовство даст оценку экологических последствий крушения танкеров в Керченском проливе, проведя разведку с воздуха и сделав забор проб воды. Подсчитать ущерб смогут после того, как погода нормализуется и последствия аварии будут ликвидированы.