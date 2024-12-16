В России назвали «шалопайством» вывод в море потерпевших крушение танкеров «Волгонефть»

Эколог Баташов: танкеры «Волгонефть» не предназначены для работы в шторм

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», потерпевшие крушение в Керченском проливе, не предназначены для работы в зимний шторм на море. Об этом заявил эколог Анатолий Баташов в беседе с «360».

Баташов назвал «шалопайством со стороны капитанов» использование судов в такую погоду. «Суда были старые. Они приспособлены для комфортного передвижения и перевозки нефти по Волге, но они не приспособлены для работы в зимние шторма [на море]», — сказал он.

Эксперт добавил, что из-за небольшой вместимости танкеров экология пострадает несильно.

Ранее в МЧС заявили о завершении операции по спасению людей с танкера «Волгонефть-239», затонувшего у берегов в Керчи. С судна эвакуировали 14 человек, которых вывезли небольшими группами в три захода. Пострадавших нет.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. На борту «Волгонефть-212» находились 13 человек, 11 из которых госпитализировали, одного спасти не удалось.