В МЧС объявили о завершении операции по спасению людей с затонувшего в Керчи танкера

МЧС: 14 человек были спасены с затонувшего танкера «Волгонефть-239» в Керчи

В МЧС России объявили о завершении операции по спасению людей с танкера «Волгонефть-239», затонувшего у берегов в Керчи. Подробный комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

С потерпевшего крушение судна удалось эвакуировать 14 человек.

Telegram-канал Baza выяснил, что их забирали с судна тремя заходами по 4-5 человек. Моряки не пострадали.

До этого стало известно о тяжелом состоянии пострадавшего при крушении танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе моряка. Еще троих членов экипажа доставили в больницу Анапы.

15 декабря танкер «Волгонефть-212» у берегов в Керчи подал сигнал бедствия около девяти утра спустя час после крушения, позже сигнал о помощи поступил от экипажа «Волгонефти-239». По информации Росморречфлота, крушение произошло из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.