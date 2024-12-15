Стало известно о тяжелом состоянии пострадавшего при крушении танкера в Керчи моряка

Стало известно о тяжелом состоянии пермяка с затонувшего в Керчи танкера

Стало известно о тяжелом состоянии пострадавшего при крушении танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе моряка. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

По словам политика, среди членов экипажа затонувшего судна оказалось трое пермяков. В настоящее время они доставлены в городскую больницу города Анапы, где им оказывают помощь врачи.

«К сожалению, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В случае необходимости он будет доставлен в краевую больницу Краснодара», — заявил Махонин.

Ранее сообщалось, что операцию по спасению экипажа второго танкера, «Волгонефть-239», приостановили из-за погодных условий.

15 декабря танкер «Волгонефть-212» у берегов в Керчи подал первый сигнал бедствия около девяти утра спустя час после крушения, позже сигнал о помощи поступил от экипажа «Волгонефти-239». По информации Росморречфлота, крушение произошло из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции были направлены два буксира и два вертолета.