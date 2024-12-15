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15:11, 15 декабря 2024Россия

Появилась хронология о ЧП с двумя танкерами у берегов в Керчи

Shot: танкер «Волгонефть-212» в Керчи подал первый сигнал бедствия около 9 утра
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Танкер «Волгонефть-212» у берегов в Керчи подал первый сигнал бедствия около 9 утра спустя час после крушения, позже сигнал о помощи поступил от экипажа «Волгонефти-239». Такая хронология чрезвычайного происшествия (ЧП) с двумя судами появилась у Telegram-канала Shot.

По сведениям издания, экипаж «Волгонефти-212» удалось спасти: 11 человек доставили в больницу, один человек — на судне «Меркурий», еще одного не реанимировали.

Как утверждает Shot, оба судна находились в восьми километрах от берега, на первом — 13 членов экипажа, на втором — 14. «Волгонефть-212» перевозила 4250 тонн мазута, а «Волгонефть-239» — 4300 тонн.

Как только сигналы о бедствии были получены, на спасение выдвинулся буксир «Меркурий». Чуть позже был выделен для помощи буксир «Туапсе» из Тамани.

До этого стало известно, что четырех оставшихся в трюме тонущего судна возле Керчи механиков не смогли найти.

ЖЗЛ
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