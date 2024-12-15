Операцию по спасению членов экипажа танкера «Волгонефть-239» приостановили

Операцию по спасению экипажа танкера «Волгонефть-239» приостановили из-за погодных условий. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, капитан танкера и спасатели решили отложить операцию на утро. Основными причинами остановки операции стало ухудшение погодных условий, а также наступление темного времени суток. Спасатели надеются, что погода к утру нормализуется.

«Сейчас эвакуация вертолетом небезопасна, так как спасательную люльку сильно качает. Силами небольших плавсредств тоже опасно эвакуировать людей из-за сильных волн», — передает канал.

15 декабря танкер «Волгонефть-212» у берегов в Керчи подал первый сигнал бедствия около девяти утра спустя час после крушения, позже сигнал о помощи поступил от экипажа «Волгонефти-239». По информации Росморречфлота, крушение произошло из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В рамках спасательной операции были направлены два буксира и два вертолета.

Капитан «Волгонефть-212» Леонид В. пострадал сильнее всех — теряя сознание, россиянин серьезно ушиб позвоночник, а также, как и другие пострадавшие, получил обморожение.