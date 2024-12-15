Стала известна судьба капитана танкера «Волгонефть 212»

Капитан танкера «Волгонефть 212» сумел выжить, он наглотался воды

Капитан затонувшего вблизи Керчи танкера «Волгонефть 212» сумел выжить. Он наглотался воды с мазутом, а затем потерял сознание, сообщает Telegram-канал Baza.

Как сообщает источник канала, в итоге спасатели успешно эвакуировали всех 13 членов экипажа судна. 11 россиян были госпитализированы в медучреждения Анапы с сильным обморожением.

Капитан «Волгонефть 212» Леонид В. пострадал сильнее всех — теряя сознание, россиянин серьезно ушиб позвоночник, а также, как и другие пострадавшие, получил обморожение. В данный момент он находится в реанимации.

Ранее с экипажем поврежденного танкера «Волгонефть-239» удалось установить связь. Жизни людей в безопасности, спасательная операция продолжается.