Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:44, 15 декабря 2024Россия

С экипажем поврежденного в Керченском проливе танкера установили связь

РИА Новости: с экипажем поврежденного танкера «Волгонефть-239» установили связь
Дмитрий Воронин

Экипаж получившего повреждения и легшего в дрейф судна «Волгонефть-239», по предварительной информации, находится на борту, с ним поддерживается связь. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что спасательная операция сейчас продолжается.

Два потерпевших крушение в воскресенье танкера предположительно перевозили суммарно более восьми тысяч тонн мазута. С севшего на мель судна «Волгонефть-212» удалось эвакуировать 13 моряков, еще одного спасти не удалось. Потерпевших уже доставили в больницу в Анапе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появилась хронология ЧП с двумя танкерами у берегов в Керчи

      С экипажем поврежденного в Керченском проливе танкера установили связь

      Потерпевших с танкера в Керчи доставили в больницу

      В Британии предрекли скорый отказ бойцов ВСУ подчиняться приказам командования

      Сборная «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала

      Пушилин рассказал о контроле российских военных над высотными зданиями Дзержинска

      Кадыров заявил об ударах «Искандером» по объекту в Харькове

      Оценена экологическая угроза из-за разлива нефти после крушения танкеров в Керчи

      Пушков обвинил Зурабишвили в подготовке провокации

      Российская команда с украинским игроком стала чемпионом мира по Counter-Strike 2

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше