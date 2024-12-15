С экипажем поврежденного в Керченском проливе танкера установили связь

РИА Новости: с экипажем поврежденного танкера «Волгонефть-239» установили связь

Экипаж получившего повреждения и легшего в дрейф судна «Волгонефть-239», по предварительной информации, находится на борту, с ним поддерживается связь. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что спасательная операция сейчас продолжается.

Два потерпевших крушение в воскресенье танкера предположительно перевозили суммарно более восьми тысяч тонн мазута. С севшего на мель судна «Волгонефть-212» удалось эвакуировать 13 моряков, еще одного спасти не удалось. Потерпевших уже доставили в больницу в Анапе.

