Названа предварительная причина крушения танкера в Керченском проливе

«112»: причиной крушения танкера «Волгонефть-212» мог стать сильный шторм

Танкер «Волгонефть-212» мог потерпеть бедствие в Керченском проливе из-за сильного шторма. Предварительную причину крушения судна назвал Telegram-канал «112».

По предварительным данным, на борту находились 13 человек. Им на помощь отправились вертолет Ми-8 МЧС России и буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

В воскресенье, 15 декабря стало известно, что два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — терпят бедствие в Керченском проливе. Предполагается, что на борту двух суден находились 27 человек и более восьми тысяч тонн нефти и мазута.