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12:58, 15 декабря 2024Россия

Вертолет МЧС вылетел на помощь экипажу тонущего возле Керчи судна

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь экипажу тонущего возле Керчи судна
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь экипажу тонущего возле берегов Керчи судна. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

Речь идет о танкере «Волгонефть-212», который перевозил четыре тонны мазута и оказался поврежден из-за непогоды. «Ми-8 МЧС России со спасателями "Крым-Спас" вылетел на место», — говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что из керченской бухты Камыш-Бурун к терпящим бедствие морякам отправился буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

Ранее 15 декабря также появились подробности о терпящем бедствие танкере у берегов в Керчи. Так, сначала пострадало судно «Волгонефть-212», а спустя час — «Волгонефть-239».

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