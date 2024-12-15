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12:53, 15 декабря 2024Россия

Появились подробности о терпящем бедствие танкере у берегов в Керчи

Shot: танкер «Волгонефть-212» и судно «Волгонефть-239» терпят бедствие в Керчи
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: iStock Editorial / Getty Images Plus

Танкер с мазутом «Волгонефть-212» и судно «Волгонефть-239» терпят бедствие у берегов в Керчи. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

По сведениям издания, люди находятся на палубах около четырех часов в ожидании помощи. Очевидцы отметили, что мощные волны пробили судна. В настоящее время спасательный катер движется в сторону «Волгонефти-239».

Сначала пострадало судно «Волгонефть-212», которое перевозило свыше четырех тонн мазута, спустя час — «Волгонефть-239». По предварительным данным, на борту каждого судна находятся по 13 человек экипажа.

15 декабря стало известно, что волны разрубили напополам танкер «Волгонефть-212» возле Керчи.

Утром поступило сообщение, что в восьми километрах перед Керченским проливом терпит бедствие судно с мазутом «Волгонефть-212» с припиской в порту Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс».

ЖЗЛ
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