Стало известно о тонущем судне с топливом возле Керчи

Mash: волны разрубили напополам танкер «Волгонефть-212» возле Керчи

Стало известно о тонущем судне с топливом возле берегов Керчи. Соответствующую информацию приводит Telegram-канал Mash.

Отмечается, что волны разрубили напополам танкер «Волгонефть-212», который перевозил четыре тонны мазута. В результате инцидента в море оказалось 15 членов экипажа.

В настоящее время на месте крушения проводится спасательная операция. Так, с прибывшего буксира пытаются поднять на борт упавших в воду моряков.

«Утром поступило сообщение, что в восьми километрах перед Керченским проливом терпит бедствие судно с мазутом «Волгонефть-212» с припиской в порту Санкт-Петербурга», — в свою очередь, заявил агентству «Интерфакс» источник в экстренных службах.

Ранее в декабре сообщалось, что в Санкт-Петербурге в акватории Большой Невки затонул пассажирский теплоход «Джульетта».