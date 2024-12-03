В Петербурге затонул пассажирский теплоход

В Санкт-Петербурге у причала затонул пассажирский теплоход «Джульетта»

В Санкт-Петербурге в акватории Большой Невки затонул пассажирский теплоход «Джульетта». Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Теплоход был пришвартован на Выборгской набережной, в момент аварии людей там не было. После того как теплоход ушел под воду, произошел разлив нефтепродуктов.

«Собственник принимает меры по подъему теплохода. Устанавливаются боновые ограждения, отдельные пятна нефтепродуктов обработаны активной пеной», — отчитались в прокуратуре.

Там сообщили, что после случившегося проводится проверка. Специалисты занимаются ликвидацией разлива нефтепродуктов.

В октябре на Крюковом канале в Санкт-Петербурге после столкновения с понтоном затонул катер с тремя людьми на борту. Столкновение произошло вблизи Кашина моста, никто не пострадал.