В российском городе затонул катер с людьми на борту

ГУ МЧС: в Санкт-Петербурге затонул катер с тремя людьми на бортуы

На Крюковом канале в Санкт-Петербурге после столкновения с понтоном затонул катер с тремя людьми на борту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в беседе с ТАСС.

Уточняется, что столкновение произошло вблизи Кашина моста. Все участники происшествия выбрались с тонущего катера самостоятельно.

Ранее в Санкт-Петербурге на реке Малая Невка столкнулись катер и гидроцикл. Пострадал водитель гидроцикла — врачи оказали ему помощь.

До этого в Ростове-на-Дону сухогруз «Зеленга» врезался рубкой в пролет разводного железнодорожного моста. Судно потеряло управление, на сухогрузе оказались смяты рубка и капитанский мостик.