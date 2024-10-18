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03:37, 18 октября 2024Россия

В российском городе затонул катер с людьми на борту

ГУ МЧС: в Санкт-Петербурге затонул катер с тремя людьми на бортуы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На Крюковом канале в Санкт-Петербурге после столкновения с понтоном затонул катер с тремя людьми на борту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в беседе с ТАСС.

Уточняется, что столкновение произошло вблизи Кашина моста. Все участники происшествия выбрались с тонущего катера самостоятельно.

Ранее в Санкт-Петербурге на реке Малая Невка столкнулись катер и гидроцикл. Пострадал водитель гидроцикла — врачи оказали ему помощь.

До этого в Ростове-на-Дону сухогруз «Зеленга» врезался рубкой в пролет разводного железнодорожного моста. Судно потеряло управление, на сухогрузе оказались смяты рубка и капитанский мостик.

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      Юлия Мискевич
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