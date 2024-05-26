На реке в российском городе сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста

В Ростове сухогруз «Зеленга» врезался рубкой в пролет разводного ЖД моста

В Ростове-на-Дону сухогруз «Зеленга» врезался рубкой в пролет разводного железнодорожного моста. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По предварительным данным, судно потеряло управление. В результате столкновения на сухогрузе смяты рубка и капитанский мостик. Информации о пострадавших нет.

Как уточняет Telegram-канала «Новости Ростова. 161.ru», происшествие случилось под мостом Сиверс, судно село на мель. На месте происшествия работает буксир.

По последней информации МЧС, у сухогруза отказало рулевое управление. Отмечается, что пострадавших от столкновения нет. На реке судовой ход не перекрыт. Уточняется, что ЖД пути не повреждены, а мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов также нет.

Ранее сообщалось, что грузопассажирский паром подал сигнал бедствия на Сахалине.