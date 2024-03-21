На Сахалине грузопассажирский паром подал сигнал бедствия

На Сахалине грузопассажирский паром с 63 людьми на борту подал сигнал бедствия

Грузопассажирский паром подал сигнал бедствия на Сахалине. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Судно «Александр Деев» на переправе Ванино — Холмск столкнулось с льдиной. На борту находятся 63 человека, пострадавших нет.

Из-за полученных повреждений паром не может самостоятельно передвигаться. Сейчас судно ждет буксировки в хабаровский порт Ванино.

в конце января российский танкер «Остров Сахалин» оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море — в 24 километрах от японского острова Хоккайдо. Береговая охрана Японии направила к судну спасательный ледокол, однако изменить ситуацию не удавалось вплоть до прибытия российского спасательного буксира.