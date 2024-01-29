К застрявшему во льдах в Охотском море танкеру прибыло спасательное судно

До дрейфующего во льдах российского танкера добрались спасатели

К застрявшему во льдах в Охотском море танкеру «Остров Сахалин» прибыло спасательное судно «Берингов пролив». Об этом ТАСС рассказал начальник морского спасательного координационного подцентра в Южно-Сахалинске Марк Корженко.

«Берингов пролив» должен заняться ледовой проводкой танкера.

«Остров Сахалин» оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море — в 24 километрах от японского острова Хоккайдо. Береговая охрана Японии направила к российскому судну спасательный ледокол, однако изменить ситуацию не удалось.

О пострадавших на борту танкера не сообщалось.

