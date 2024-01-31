Застрявший во льдах в Охотском море танкер вывели на воду

Буксир вывел на воду застрявший во льдах в Охотском море танкер «Остров Сахалин»

Российский спасательный буксир «Берингов пролив» ночью среды, 31 января, вывел на чистую воду танкер «Остров Сахалин», который застрял из-за дрейфующих льдов в Охотском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске Марка Корженко.

По его данным, танкер последует проливами Екатерины и Сангарским по назначению в порт Находка в Приморском крае, а буксир — в порт Корсаков на юге Сахалина.

Танкер «Остров Сахалин» оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море — в 24 километрах от японского острова Хоккайдо. Береговая охрана Японии направила к российскому судну спасательный ледокол, однако изменить ситуацию не удалось.

О пострадавших на борту танкера не сообщалось.