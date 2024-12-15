Потерпевших с танкера в Керчи доставили в больницу

РЕН ТВ: потерпевших с танкера «Волгонефть-212» доставили в больницу в Анапу

Потерпевших с танкера «Волгонефть-212», который потерпел крушение у берегов в Керчи, доставили в больницу в Анапу. Об этом сообщил РЕН ТВ главный врач Вячеслав Ушаков.

Он уточнил, что люди, находившиеся на судне, не получили тяжелых травм.

«Их доставили, все хорошо», — сказал медик.

До этого президент России Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керчи после бедствия с танкерами.

Глава государства успел заслушать доклады по ситуации в Керченском проливе от главы МЧС Александра Куренкова и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

15 декабря стало известно, что волны разрубили напополам танкер «Волгонефть-212» возле Керчи. Позже сигнал о помощи подало судно «Волгонефть-239».

По последним данным, были эвакуированы 13 моряков, кроме того, известно об одной жертве.