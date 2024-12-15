Путин поручил организовать спасательные работы в Керчи после бедствия с танкерами

Песков заявил, что президент РФ поручил организовать спасательные работы в Керчи

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керчи после бедствия с двумя танкерами — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что будет создана рабочая группа во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия.

По данным Песков, Путин заслушал доклады по ситуации в Керченском проливе от главы МЧС Александра Куренкова и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

«Рабочая группа займется организацией спасательных работ, а также ликвидацией последствий разлива топлива», — пояснил представитель Кремля.

До этого сообщалось, что причиной крушения танкеров в Керченском проливе могла стать ошибка экипажа.

13 моряков спасли с терпящих бедствие в Керченском проливе танкеров.

15 декабря стало известно, что волны разрубили напополам танкер «Волгонефть-212» возле Керчи. Позже сигнал о помощи подало судно «Волгонефть-239».

Следователи возбудили два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.