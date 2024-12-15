Стало известно о 13 спасенных моряках с терпящих бедствие в Керченском проливе танкеров

Shot: 13 моряков спасли с терпящих бедствие в Керченском проливе танкеров

Минимум 13 моряков были спасены с потерпевших бедствие в Керченском проливе танкеров. По данным Telegram-канала Shot, часть из них поднял вертолет МЧС России, остальных — буксир.

Уточняется, что часть экипажа еще находится в ледяной воде.

Как стало известно каналу, «Волгонефти-212» волнами поломало нос, у «Волгонефти-239» — разрубило корму. Часть нефтепродуктов вылилась после крушения.

Позже МЧС России подтвердило эвакуацию 13 моряков с севшего на мель танкера «Волгонефть-212». При этом в ведомстве сообщили, что одного человека спасти не удалось.

По данным издания Baza, сотрудники оперативных служб приступили к спасению моряков с другого танкера — «Волгонефть 239». Оно, как сообщалось ранее, было повреждено и легло в дрейф.

