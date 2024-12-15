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14:39, 15 декабря 2024Россия

Названа одна из версий крушения танкеров в Керченском проливе

Причиной крушения танкеров в Керченском проливе могла стать ошибка экипажа
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: bk_samurkas / Shutterstock / Fotodom  

Названа одна из версий крушения двух танкеров с нефтью в Керченском проливе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах морского поиска и спасения.

По словам собеседника агентства, причиной произошедшей аварии могли стать неправильные действия экипажа судов «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в сложных метеоусловиях. На момент инцидента на море наблюдался сильный шторм.

«По предварительным данным, экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном», — заявил источник.

В то же время среди версий крушения будет рассматриваться избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров, которые были построены в 1980 и 1984 году. «Изначально они проектировались как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойных погодных условиях. Шторм мог оказать избыточную нагрузку, и корпуса могли не выдержать», — отметил инсайдер.

Ранее стало известно о 13 спасенных моряках с терпящих бедствие в Керченском проливе танкеров.

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