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02:36, 16 декабря 2024Россия

Названа возможная причина крушения танкеров в Керченском проливе

Вильфанд назвал непогоду возможной причиной крушения танкеров в Азовском море
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Marko Blažević / Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал возможную причину крушения танкеров в Керченском проливе. Он рассказал ТАСС, что к случившемуся могли привести опасные погодные условия.

«Азовское море очень чувствительно к сильным ветрам, потому что оно мелкое, и волны, которые, скажем, [высотой] три метра возникают где-нибудь в море с большими глубинами — это ничего особенного, а на Азовском море — это катастрофа», — объяснил эксперт.

Ранее матрос с судна «Волгонефть-212» Александр Марченко рассказал о моменте крушения в Керченском проливе. По словам члена экипажа, тревогу на танкере подняли после утреннего обхода.

15 декабря танкер «Волгонефть-212» подал сигнал бедствия, на его борту находились 13 человек. На помощь судну был направлен спасательный буксир «Меркурий». Позже стало известно о повреждении второго судна, «Волгонефть-239», на борту которого присутствовали 14 граждан и груз нефтепродуктов.

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