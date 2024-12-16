Названа возможная причина крушения танкеров в Керченском проливе

Вильфанд назвал непогоду возможной причиной крушения танкеров в Азовском море

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал возможную причину крушения танкеров в Керченском проливе. Он рассказал ТАСС, что к случившемуся могли привести опасные погодные условия.

«Азовское море очень чувствительно к сильным ветрам, потому что оно мелкое, и волны, которые, скажем, [высотой] три метра возникают где-нибудь в море с большими глубинами — это ничего особенного, а на Азовском море — это катастрофа», — объяснил эксперт.

Ранее матрос с судна «Волгонефть-212» Александр Марченко рассказал о моменте крушения в Керченском проливе. По словам члена экипажа, тревогу на танкере подняли после утреннего обхода.

15 декабря танкер «Волгонефть-212» подал сигнал бедствия, на его борту находились 13 человек. На помощь судну был направлен спасательный буксир «Меркурий». Позже стало известно о повреждении второго судна, «Волгонефть-239», на борту которого присутствовали 14 граждан и груз нефтепродуктов.