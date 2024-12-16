Следователи начали обыски после крушения танкеров у Керченского пролива

СК обыскивает фирмы, где проходили техосмотры потерпевшие крушение танкеры

Начало событий в новости В России назвали «шалопайством» вывод в море потерпевших крушение танкеров «Волгонефть»

Следователи ведут допросы и проводят обыски после крушении танкеров в Керченском проливе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.

В частности, сотрудники СК допрашивают работников портов и пострадавших моряков, а также изымают документы и проводят обыски в фирмах, где танкеры проходили технические осмотры. Запланированы допросы судовладельцев в Перми и Санкт-Петербурге.

Расследование уголовного дела по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена») УК РФ находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. На борту первого из них находились 13 человек — 11 из них госпитализировали, а еще одного спасти не удалось.

