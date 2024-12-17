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19:00, 17 декабря 2024Силовые структуры

После крушения танкеров у Керченского пролива задержали капитана судна

Капитана танкера «Волгонефть-212» задержали после крушения у Керченского пролива
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следователи начали обыски после крушения танкеров у Керченского пролива

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали капитана танкера «Волгонефть-212» после крушения у Керченского пролива – вскоре его доставят в Симферополь для избрания меры пресечения. Об этом сообщает Baza.

Предварительно, мужчина стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Он уже дал первые показания.

По данным издания, во время крушения судна капитан наглотался воды с мазутом, потерял сознание и получил обморожение. Его госпитализировали в одну из анапских больниц.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. На борту первого из них находились 13 человек — одного из них не удалось спасти.

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