Врач оценила состояние госпитализированных моряков с потерпевшего крушение танкера

Врач заявила о тяжелом состоянии двоих моряков с потерпевшего крушение танкера

Среди пострадавших при крушении танкера в Керченском проливе двое моряков находятся в тяжелом состоянии, а девять из них имеют среднюю степень тяжести, сообщила заместитель главного врача городской больницы Анапы Элина Григорьева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все пострадавшие передвигаются самостоятельно, видимых травм нет, осмотрены госпитализированы, находятся под постоянным наблюдением», — оценила медик ситуацию с пострадавшими. Она отметила, что тяжесть состояния двоих из них обусловлена долгим пребыванием в воде.

Ранее стало известно, что 11 россиян были госпитализированы в медучреждения Анапы с сильным обморожением. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, у всех этих моряков зафиксировано переохлаждение.

Два потерпевших вблизи Керчи крушение танкера, предположительно, перевозили суммарно более восьми тысяч тонн мазута. С севшего на мель судна «Волгонефть-212» смогли эвакуировать 13 моряков, еще одного спасти не удалось. Ранее сообщалось, что с экипажем поврежденного танкера «Волгонефть-239» удалось установить связь.

По информации Росморречфлота, крушение произошло из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов.