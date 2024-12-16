Экологический ущерб после крушения танкеров в Керченском проливе оценят

Росрыболовство даст оценку экологических последствий ЧП в Керченском проливе

Росрыболовство постоянно мониторит обстановку в Керченском проливе после ЧП с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства и ВНИРО проанализировать ситуацию. Создана рабочая группа, специалисты направлены на место», — поделились информацией в пресс-службе. Уточняется также, что для комплексной оценки масштабов ущерба, нанесенного водным ресурсам, понадобится разведка с воздуха и забор проб воды. Подсчитать его смогут после того, как погода нормализуется и последствия аварии будут ликвидированы.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал возможной причиной крушения танкеров в Керченском проливе опасные погодные условия. По его словам, Азовское море очень чувствительно к сильным ветрам, поскольку что оно мелкое, и высокие волны на нем особенно опасны и могут привести к ЧП.