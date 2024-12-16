Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:21, 16 декабря 2024Экономика

Экологический ущерб после крушения танкеров в Керченском проливе оценят

Росрыболовство даст оценку экологических последствий ЧП в Керченском проливе
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

Росрыболовство постоянно мониторит обстановку в Керченском проливе после ЧП с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства и ВНИРО проанализировать ситуацию. Создана рабочая группа, специалисты направлены на место», — поделились информацией в пресс-службе. Уточняется также, что для комплексной оценки масштабов ущерба, нанесенного водным ресурсам, понадобится разведка с воздуха и забор проб воды. Подсчитать его смогут после того, как погода нормализуется и последствия аварии будут ликвидированы.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал возможной причиной крушения танкеров в Керченском проливе опасные погодные условия. По его словам, Азовское море очень чувствительно к сильным ветрам, поскольку что оно мелкое, и высокие волны на нем особенно опасны и могут привести к ЧП.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро. Куда делись миллионы наличных?

      В ЕС захотели ввести санкции против грузинских политиков

      Россияне пожаловались Путину на нехватку важного медпрепарата в аптеках

      Медведчук объяснил причину превращения Украины в зону мирового конфликта

      Полицейские задержали избивавшего случайных россиян подростка

      Ключевой ставке Банка России предсказали компромиссный рост

      Беременная россиянка пожаловалась на еду с червями в больнице

      В ЕС раскрыли сроки принятия нового пакета санкций против России

      Росгвардия уничтожила украинскую ББМ на территории Курской области

      В главной авиакомпании России допустили появление беспилотного пассажирского самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше