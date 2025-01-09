Путин: для минимизации ущерба от разлива мазута в море делается недостаточно

Президент России Владимир ПУтин высказался о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) с розливом мазута в Черном море и раскритиковал меры по устранению ущерба. Об этом глава государства заявил во время совещания с членами правительства.

По его словам, для минимизации ущерба от ЧС делается недостаточно.

Из того, что я вижу, и из той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно Владимир Путин президент России

При этом Путин подчеркнул, что в ликвидации последствий розлива мазута существует множество сложностей, включая как технические, так и финансовые.

Для координации работ президент поручил создать штаб с участием представителей федеральных министерств и ведомств, который будет действовать непосредственно на месте происшествия. Президент акцентировал внимание на необходимости прекращения утечки нефтепродуктов из подтопленных танкеров, а также последующей разработке плана их подъема.

Путин также выразил благодарность волонтерам, которые активно участвуют в устранении последствий аварии. «Огромное спасибо за их гражданскую позицию. Надеюсь, что с не меньшим уровнем ответственности и должностные лица будут относиться», — сказал он.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Из-за розлива мазута пострадала береговая линия, птицы, животные и экосистема

Крушение двух танкеров, которые перевозили около девяти тысяч тонн мазута, произошло 15 декабря. На борту одного из судов, «Волгонефть-212», находились 13 человек. Из них 11 были госпитализированы, а одного спасти не удалось. На другом танкере пострадавших не было. Причины происшествия пока остаются неясными, однако по одной из версий авария может быть связана с плохими погодными условиями или ошибками экипажей.

54 километра составляет, по данным МЧС, протяженность берега Черного моря на Кубани, который предстоит очистить от мазута

По состоянию на 21 декабря, более 50 километров береговой линии Черного моря в Краснодарском крае требуют очистки от мазута. МЧС России сообщило, что требуется очистить 44 километров побережья Анапы, а в Темрюкском районе — еще десять километров. Наибольшее загрязнение наблюдается на пляже в районе детского лагеря «Планета» в Анапе.

Кроме того, мазут повредил местную экосистему. После выброса нефтепродутов в Керченском проливе на береговой линии были найдены тела несколько дельфинов, также пострадала популяция водоплавающих птиц. Росрыболовство указывало, что прибрежные территории Анапы, Витязева и Благовещенской являются зонами, наиболее пострадавшие от разлива.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Последствиям крушения танкеров присвоили ЧС федерального уровня. Следственный комитет России поручил возбудить уголовное дело, связанное с ненадлежащими мерами по ликвидации последствий. А губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев тем временем обратился к главе МЧС с просьбой привлечь федеральные ресурсы для борьбы с последствиями разлива.

В Кремле назвали ситуацию с розливом мазута чрезвычайной

К настоящему времени мазут продолжает распространяться по акватории. 21 декабря он достигнул восточной части Крыма, включая побережье мыса Змеиный и район крепости Ени-Кале. Новые выбросы мазута были обнаружены в Севастополе 8 января после шторма. Глава республики Сергей Аксенов не исключил, что ситуация может перерасти в чрезвычайную, подобную той, что наблюдается в Краснодарском крае.

В Кремле оценили ситуацию как чрезвычайную. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ущерб от происшествия еще предстоит подсчитать, и специалисты активно работают над оценкой масштабов катастрофы.

Позднее губернатор Кондратьев предупредил, что Краснодарский край рискует столкнуться с новым вызовом после аварии танкеров. Так, в летний период мазут может превратиться в мелкофракционную крошку, что усилит угрозу для экосистемы. Он предложил использовать сельскохозяйственные сети для предотвращения распространения нефтепродуктов по суше.