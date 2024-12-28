Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:17, 28 декабря 2024Россия

В Кремле назвали чрезвычайной ситуацию из-за разлива мазута в Черном море

Песков: ситуация с разливом мазута в Черном море является чрезвычайной
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ситуация с разливом мазута в Черном море является чрезвычайной. Так положение после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе назвал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
По словам представителя Кремля, ущерб от инцидента лишь предстоит подсчитать. «Эта работа (...) ведется специалистами», — сообщил Песков.

Крушение сразу двух танкеров, перевозивших в сумме девять тысяч тонн мазута, произошло 15 декабря. На борту «Волгонефти-212» находились 13 человек, 11 из которых госпитализировали, одного спасти не удалось. На другом судне пострадавших нет. Наиболее загрязненным участком берега Черного моря в Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов с танкеров оказался пляж возле детского лагеря «Планета» в Анапе.

Ситуации присвоили режим федеральной чрезвычайной ситуации, Крым ввел ЧС регионального характера.

Обсудить
Последние новости

Военные ВСУ и чиновники заявили об опасениях из-за ставки на курскую операцию. Что они говорят о ситуации на фронте?

Маркетплейсы в России обязали отчитываться о качестве товаров

В Госдуме порассуждали о боевых действиях во время новогоднего запоя

Глава российского поселка устроил стрельбу после секс-скандала с его дочерью

В Минобороны России заявили о сдавшемся в плен в Курской области бойце ВСУ

Криптомагнат с российскими корнями стал приемным отцом бегемота

Путин смягчил требования госконтроля компаний

Названы причины необычного снижения курса рубля

Минобороны раскрыло новые подробности о ситуации в Курской области

Дана Борисова рассказала о страшных последствиях приема «Оземпика»

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

Узнать больше