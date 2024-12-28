В Кремле назвали чрезвычайной ситуацию из-за разлива мазута в Черном море

Песков: ситуация с разливом мазута в Черном море является чрезвычайной

Ситуация с разливом мазута в Черном море является чрезвычайной. Так положение после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе назвал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, ущерб от инцидента лишь предстоит подсчитать. «Эта работа (...) ведется специалистами», — сообщил Песков.

Крушение сразу двух танкеров, перевозивших в сумме девять тысяч тонн мазута, произошло 15 декабря. На борту «Волгонефти-212» находились 13 человек, 11 из которых госпитализировали, одного спасти не удалось. На другом судне пострадавших нет. Наиболее загрязненным участком берега Черного моря в Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов с танкеров оказался пляж возле детского лагеря «Планета» в Анапе.

Ситуации присвоили режим федеральной чрезвычайной ситуации, Крым ввел ЧС регионального характера.