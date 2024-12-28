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13:11, 28 декабря 2024Россия

В Крыму ввели режим ЧС из-за разлива мазута

В Крыму из-за разлива мазута ввели режим ЧС регионального характера
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Минприроды РК

В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за разлива мазута. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства региона.

«Принято решение отнести сложившуюся ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря в границах муниципальных образований городской округ Керчь и Ленинский район, к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее МЧС России сообщило, что из-за ситуации с разливом мазута в Керченском проливе между Крымом и Краснодарским краем вводится федеральный режим ЧС.

Тогда глава ведомства Александр Куренков подчеркнул, что режим ЧС позволит привлечь для ликвидации последствий разлива дополнительные силы и средства федеральных органов и госкорпораций.

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