Последствиям крушения танкеров в Керченском проливе присвоили статус федеральной ЧС

Разливу мазута в Керченском проливе присвоили статус федеральной ЧС

Последствиям разлива мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе между Крымом и Краснодарским краем присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

Как заявил глава ведомства Александр Куренков, решение принято с учетом оценки сложившейся обстановки и заслушанных докладов о ситуации. Он подчеркнул, что режим ЧС позволит привлечь для ликвидации последствий разлива дополнительные силы и средства федеральных органов и госкорпораций, а также оказать финансовую помощь пострадавшим субъектам их резервного фонда правительства России.

Ранее в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Как рассказал глава региона Вениамин Кондратьев, из-за погодных условий мазут поднимается со дна Черного моря и оказывается на пляжах региона.

Крушение танкеров, перевозивших в сумме девять тысяч тонн мазута, произошло 15 декабря. На борту «Волгонефти-212» находились 13 человек, 11 из которых госпитализировали, одного спасти не удалось. На другом судне пострадавших нет. В качестве причин происшествий рассматриваются опасные погодные условия или ошибка экипажей. Наиболее загрязненным участком берега Черного моря в Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов с танкеров оказался пляж возле детского лагеря «Планета» в Анапе.