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12:55, 25 декабря 2024Россия

В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов

Глава Краснодарского края Кондратьев ввел режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram.

По словам чиновника, на ситуацию с ликвидацией последствий ЧП с танкерами влияют погодные условия — мазут поднимается со дна Черного моря и оказывается на пляжах региона.

«До настоящего времени действовала ЧС муниципального уровня (...) Но ситуация остается напряженной. Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС», — сообщил губернатор Кондратьев.

15 декабря в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. Наиболее загрязненным участком берега Черного моря в Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов с танкеров оказался пляж возле детского лагеря «Планета» в Анапе.

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