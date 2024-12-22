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20:43, 22 декабря 2024Экономика

Назван самый пострадавший после ЧП с танкерами пляж

Пляж детского лагеря в Анапе сильнее всего пострадал от разлива нефтепродуктов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Самым загрязненным участком берега Черного моря в Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов оказался пляж возле детского лагеря «Планета» в Анапе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Там рассказали, что сотни волонтеров и десятки машин техники помогают очищать грунт. Мешки с мазутом оперативно утилизируют.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что уборка нефтепродуктов с побережья и из акватории региона займет примерно месяц. По его словам, на решение этой задачи сейчас брошены все силы.

15 декабря стало известно, что два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в Керченском проливе. Позже появилась информация об утечке мазута и на третьем танкере — «Волгонефть-109». Причиной крушений, по предварительным данным, стали неблагоприятные погодные условия.

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