Губернатор Краснодарского края назвал срок уборки нефтепродуктов с побережья

Губернатор Кондратьев: уборка нефтепродуктов с побережья займет месяц

Примерно месяц займет уборка нефтепродуктов с побережья и из акватории Краснодарского края. Об этом заявил в интервью «Звезде» губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, сейчас это является стратегической задачей и на ее решение брошены все силы. Губернатор рассказал, что весной мазут, который осел на на морском дне, будет подниматься из-за повышения температуры воды и важно не допустить его перемещение к берегу.

Ранее, 17 декабря, Кондратьев заявил, что скопление нефтепродуктов, разлив которых спровоцировало недавнее крушение двух танкеров «Волгонефть», сосредоточено в трех местах — на береговых линиях поселков Веселовка и Витязево, а также станицы Благовещенской.