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13:28, 21 декабря 2024Экономика

Губернатор Краснодарского края назвал срок уборки нефтепродуктов с побережья

Губернатор Кондратьев: уборка нефтепродуктов с побережья займет месяц
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Примерно месяц займет уборка нефтепродуктов с побережья и из акватории Краснодарского края. Об этом заявил в интервью «Звезде» губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, сейчас это является стратегической задачей и на ее решение брошены все силы. Губернатор рассказал, что весной мазут, который осел на на морском дне, будет подниматься из-за повышения температуры воды и важно не допустить его перемещение к берегу.

Ранее, 17 декабря, Кондратьев заявил, что скопление нефтепродуктов, разлив которых спровоцировало недавнее крушение двух танкеров «Волгонефть», сосредоточено в трех местах — на береговых линиях поселков Веселовка и Витязево, а также станицы Благовещенской.

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