На берегу Кубани заметили скопление нефтепродуктов после разлива

Глава Кубани: скопление нефтепродуктов после разлива сосредоточено в трех местах

Скопление нефтепродуктов, разлив которых спровоцировало недавнее крушение двух танкеров «Волгонефть», сосредоточено в трех местах — на береговых линиях поселков Веселовка и Витязево, а также станицы Благовещенской. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что с места доложил зампреду правительства Виталию Савельеву о сложившейся ситуации, добавив, что в местах скопления нефтепродуктов развернуты оперштабы, которые ведут активную работу по ликвидации выброшенного из акватории мазута. Утилизировать его будут про заранее проработанному плану.

Всю береговую зону, пострадавшую от разлива, по словам Кондратьева, разделили на секторы, за каждым закрепили ответственных, занимающихся мониторингом обстановки. В случае обнаружения нефтепродуктов в новых местах группировку спасателей увеличат. Чиновник поблагодарил тех, кто добровольно прибывает на места ликвидации разливов и посильно принимает участие в работе, направленной на сохранение экологии края.

Ранее в этот же день стало известно, что утечка мазута произошла на третьем танкере «Волгонефть».