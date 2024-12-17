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15:29, 17 декабря 2024Экономика

На третьем танкере «Волгонефть» произошла утечка мазута

Baza: на танкере «Волгонефть-109» произошла утечка мазута
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Третий танкер из серии «Волгонефть», груженный мазутом, подал сигнал бедствия в районе черноморского порта Кавказ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, на судне «Волгонефть-109», которое перевозило четыре тысячи тон мазута, произошла утечка груза. Сигнал бедствия был подан в 00:30 по московскому времени во вторник, 17 декабря. По словам капитана, у судна нарушена герметичность четвертого грузового танка и мазут выливается в балластный танк. Между тем герметичность самого корпуса судна не нарушена, так что нефтепродукты в воду не вытекают.

Уточняется также, что на борту танкера находятся 14 членов экипажа, жизни и здоровью которых ничего не угрожает. Капитану посоветовали эвакуировать экипаж, однако он отказался и попросил сменить якорную стоянку — в данный момент «Волгонефть-109» находится в районе поселка Кучугуры, на юго-востоке от мыса Пекла.

15 декабря стало известно, что два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в Керченском проливе. У первого оторвало носовую часть, после чего тот сел на мель. Один из 13 членов экипажа не выжил. Причиной крушений, по предварительным данным, стали неблагоприятные погодные условия.

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