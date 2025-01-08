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17:18, 8 января 2025Экономика

Краснодарский край столкнулся с новым вызовом из-за разлива мазута

Кондратьев: после нефтяного разлива на побережье могла осесть мазутная крошка
Виктория Клабукова

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Разлив нефтепродуктов грозит Кубани новыми последствиями. С каким вызовом рискует столкнуться Краснодарский край, рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

На Черноморском побережье может оседать мелкофракционная мазутная крошка — в летнюю жару при высоких температурах она начнет плавиться, предупреждает глава Краснодарского края. В этой связи Кондратьев подчеркнул необходимость разработать действенные способы просеивания песка, благодаря которым можно было бы сохранить основную массу грунта. В частности, свою эффективность доказали сельскохозяйственные сети, которые задерживают выход мазута на сушу.

15 декабря в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших 9000 тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации, следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.

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