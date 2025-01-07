Мазутные пятна достигли берегов Евпатории на западе Крыма

На побережье города Евпатория обнаружены участки, загрязненные мазутом. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев в Telegram.

По его словам, коммунальные службы были к этому готовы и оперативно приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов. «Выбросы носят единичный характер. Ситуация меняется постоянно в зависимости от силы ветра и волнения моря», — добавил Юрьев.

Он добавил, что птиц, испачканных мазутом, отмывают и отправляют в парк львов «Тайган» на реабилитацию.

Ранее, 5 января, научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что более 30 дельфинов погибли после разлива мазута в Керченском проливе. Представители организации уточнили, что с момента ЧС с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море было зафиксировано 61 погибшее китообразное, гибель 32 особей может быть связана с разливом нефтепродуктов. Тела остальных же — старые, они погибли до 15 декабря.