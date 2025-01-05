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18:23, 5 января 2025Экономика

В Керченском проливе обнаружили более 30 мертвых дельфинов

«Дельфа»: после разлива мазута в Керченском проливе погибли свыше 30 дельфинов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton_Astrey / Globallookpress.com

Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что более 30 дельфинов погибли после разлива мазута в Керченском проливе. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале организации.

По ее данным, с момента ЧС с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море было зафиксировано 61 погибшее китообразное, гибель 32 особей может быть связана с разливом нефтепродуктов. Тела остальных же — совсем старые, они погибли до 15 декабря.

28 декабря специалисты Росрыболовства подтвердили, что разлив мазута привел к гибели дельфинов на Кубани. Также, согласно заявлению ведомства, сократилась популяция водоплавающих птиц. Среди населенных пунктов, которые столкнулись с последствиями ЧС, — прибрежные территории Анапы, Витязево и станицы Благовещенской.

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