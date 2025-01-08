В Севастополе произошли новые выбросы мазута

В Севастополе после шторма произошли новые выбросы нефтепродуктов

Новые выбросы мазута обнаружили в Севастополе после шторма. Об этом ТАСС сообщил координатор волонтеров по уборке мазута в городе Павел Харламов.

Пятна нефетпродуктов обнаружили в районе пляжей «Любимовка» и «Звездный берег». «Ситуация контролируема. Все службы города работают в адекватном взаимодействии, техника предоставляется, волонтеры присутствуют, неравнодушные севастопольцы к волонтерским группам присоединяются», — сказал Харламов.

Во вторник, 7 января, загрязненные мазутом участки обнаружили на побережье города Евпатория. «Выбросы носят единичный характер. Ситуация меняется постоянно в зависимости от силы ветра и волнения моря», — заявил глава администрации Александр Юрьев.

15 декабря в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших 9000 тонн мазута.