Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:27, 8 января 2025Экономика

В Севастополе произошли новые выбросы мазута

В Севастополе после шторма произошли новые выбросы нефтепродуктов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Новые выбросы мазута обнаружили в Севастополе после шторма. Об этом ТАСС сообщил координатор волонтеров по уборке мазута в городе Павел Харламов.

Пятна нефетпродуктов обнаружили в районе пляжей «Любимовка» и «Звездный берег». «Ситуация контролируема. Все службы города работают в адекватном взаимодействии, техника предоставляется, волонтеры присутствуют, неравнодушные севастопольцы к волонтерским группам присоединяются», — сказал Харламов.

Во вторник, 7 января, загрязненные мазутом участки обнаружили на побережье города Евпатория. «Выбросы носят единичный характер. Ситуация меняется постоянно в зависимости от силы ветра и волнения моря», — заявил глава администрации Александр Юрьев.

15 декабря в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших 9000 тонн мазута.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сербия разорвала несколько военных контрактов с Россией

      ВСУ назвали используемой для терактов армией наемников

      Стало известно об отказе украинского футболиста переходить в ПСЖ из-за Сафонова

      Более 80 тысяч мигрантов принудительно выдворили из России в 2024 году

      В России высказались о намерении Трампа завершить украинский конфликт за полгода

      В Запорожской области обвинили Украину в попытке создать экологическую катастрофу

      В США рассказали о достижении Путиным благоприятных условий для России

      Потерпевший крушение в Черном море танкер «Волгонефть-239» уберут с берега

      Протасевич опубликовал фото с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии

      В Турции пропала россиянка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше