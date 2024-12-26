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13:30, 26 декабря 2024Россия

Губернатор Кубани обратился к главе МЧС из-за разлива мазута на побережье

Губернатор Кубани Кондратьев обратился к главе МЧС из-за разлива мазута
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС России Александру Куренкову из-за разлива мазута на побережье, передает РИА Новости.

Кубанский глава попросил рассмотреть возможность привлечь федеральные ресурсы для ликвидации чрезвычайного происшествия.

До этого в российском регионе в связи с непрекращающимся выбросом нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района ввели краевой режим ЧС.

15 декабря в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. Самым загрязненным участком берега Черного моря в Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов с танкеров оказался пляж возле детского лагеря «Планета» в Анапе.

ЖЗЛ
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